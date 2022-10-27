Dövmeli fenomen, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dövmeli fenomen, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı

27.10.2022 14:56

Vücudunun büyük kısmını dövme yapan Instagram fenomeni model Mara Inkperial, takipçilerine yeni dövmelerini göstermek istedi. Bikinisi ile poz veren model frikik verdiğinin farkında olmadan fotoğrafını paylaştı.

Yaptığı cesur paylaşımlarla kısa süre içinde binlerce takipçi kazanan model, uzun süre paylaşım yapmamıştı. Mara, son paylaşımını "Günaydın dünya" başlığı ile yaptı.

BİLE BİLE FRİKİK VERDİ

Mara'nın göğüs frikiği verdiğini fark eden takipçileri modele yorum yağdırdı. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım sonrası Mara göğsünün göründüğünü pek umursamadı.

Dövmeli güzel, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Dövmeli model uyarılara rağmen paylaşımını silmedi. Bazı takipçileri "Bana da dövme yapar mısın, güne böyle bir fotoğraf görerek başlamak mükemmel" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan modelin daha önce de bu tarz paylaşımlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Dövmeli güzel, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı
Dövmeli güzel, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı
Dövmeli güzel, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı
YORUMLAR
500
Şarkıcı Hadise, kulisteki bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı Şarkıcı Hadise, kulisteki bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı Meta ile Rekabet Kurumu arasında ipler gerildi! İlk açıklama geldi Meta ile Rekabet Kurumu arasında ipler gerildi! İlk açıklama geldi

Instagram, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dövmeli fenomen, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Dövmeli fenomen, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı
14:32 3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu
14:30 İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
13:35 Bakan Bekir Bozdağ: Hem Türk Tabipleri Birliği hem de mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
13:22 Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü
13:24 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna ses getirecek cevap
13:18 Karaman'da teyzesinin kızına aşkını ilan eden şahıs, silahla ateş etmiş, ardından intihar etmeye çalışmıştı! İşte ilk ifadesindeki sözleri...
13:13 Duayen isim Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı
12:56 "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" diyen DTP lideri Hüseyin Baş'a İYİ Parti'den yanıt: Sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacağız
12:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında ekonomiden dert yanan kadının ifadeleri sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 15:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Dövmeli fenomen, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement