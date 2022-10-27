Dövmeli fenomen, bile bile göğüs frikiği verdi! Uyarılara kulak tıkadı

Yaptığı cesur paylaşımlarla kısa süre içinde binlerce takipçi kazanan model, uzun süre paylaşım yapmamıştı. Mara, son paylaşımını "Günaydın dünya" başlığı ile yaptı.

BİLE BİLE FRİKİK VERDİ

Mara'nın göğüs frikiği verdiğini fark eden takipçileri modele yorum yağdırdı. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım sonrası Mara göğsünün göründüğünü pek umursamadı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Dövmeli model uyarılara rağmen paylaşımını silmedi. Bazı takipçileri "Bana da dövme yapar mısın, güne böyle bir fotoğraf görerek başlamak mükemmel" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan modelin daha önce de bu tarz paylaşımlar yapması dikkatlerden kaçmadı.