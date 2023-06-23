Dua Lipa, Versace işbirliğiyle hazırlanan bikini koleksiyonunu tanıttı

İngiltereli pop star Dua Lipa, İtalyan moda devi Versace ile işbirliği yaparak oluşturduğu mayo koleksiyonunu tanıttı. Mükemmel bir fiziğe sahip olan Lipa, bronz tenini sergileyen bir bikini giyerek apartman önündeki açık alanda poz verdi. Güzel popçu, Retro bir Cadillac'ın yanında dururken yüksek topuklu ayakkabılar giydi ve çanta tuttu.

HAYRANLARININ AKLINI BAŞINDAN ALDI

Bu çarpıcı fotoğraflar, Lipa'nın hayranları tarafından şaşırtıcı ve çok seksi olarak nitelendirildi ve Perşembe günü Instagram'dan yayınlandı. 27 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafların altına "Tatil sezonu yaklaşıyor! Donatella Versace ile birlikte tasarladığım Versace 'La Vacanza' koleksiyonum için çekildi" yazdı. Lipa, fotoğraflarda çok şık bir görünüm için birkaç kolye ve bilezikler taktı.