Dua Lipa, Versace işbirliğiyle hazırlanan bikini koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika
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Dua Lipa, Versace işbirliğiyle hazırlanan bikini koleksiyonunu tanıttı

23.06.2023 15:24

Londralı pop yıldızı Dua Lipa, İtalyan moda devi Versace ile işbirliği yaparak oluşturduğu mayo koleksiyonunu tanıttı. Lipa, bronz tenini sergileyen mor renkli bir bikini giyerek apartman binaları önündeki açık alanda poz verdi. Fotoğraflar, hayranları tarafından 'şaşırtıcı' ve 'çok seksi' olarak nitelendirildi ve Perşembe günü Instagram'a yüklendi. Lipa'nın 'Levitating' adlı şarkısına yönelik telif hakkı ihlali davası reddedildi.

İngiltereli pop star Dua Lipa, İtalyan moda devi Versace ile işbirliği yaparak oluşturduğu mayo koleksiyonunu tanıttı. Mükemmel bir fiziğe sahip olan Lipa, bronz tenini sergileyen bir bikini giyerek apartman önündeki açık alanda poz verdi. Güzel popçu, Retro bir Cadillac'ın yanında dururken yüksek topuklu ayakkabılar giydi ve çanta tuttu.

HAYRANLARININ AKLINI BAŞINDAN ALDI

Bu çarpıcı fotoğraflar, Lipa'nın hayranları tarafından şaşırtıcı ve çok seksi olarak nitelendirildi ve Perşembe günü Instagram'dan yayınlandı. 27 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafların altına "Tatil sezonu yaklaşıyor! Donatella Versace ile birlikte tasarladığım Versace 'La Vacanza' koleksiyonum için çekildi" yazdı. Lipa, fotoğraflarda çok şık bir görünüm için birkaç kolye ve bilezikler taktı.

Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
Bikini koleksiyonunu tanıtan Dua Lipa hayranlarının aklını başından aldı
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Dünya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dua Lipa, Versace işbirliğiyle hazırlanan bikini koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika


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