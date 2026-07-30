Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı!

Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBC'nin hazırladığı yeni bir belgesel, Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto’nun geçmişte reşit olmayan genç kızlara yönelik cinsel taciz ve saldırıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Yaşları 16 ile 19 arasında değişen dört kadının iddialarına yer verilen belgesel, Hollywood'da deprem etkisi yarattı. Leto ise hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

BBC’de yayınlanan “ Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” (Jared Leto: Hollywood’un Karanlık Sırrı) adlı belgeselde, Leto'nun 2002-2016 yılları arasında, yani 30'lu ve 40'lı yaşlarındayken gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel istismar eylemleri detaylandırıldı. Güvenlik gerekçesiyle "Isabel", "Clara", "Alex" ve "Etta" takma isimlerini kullanan mağdur kadınlar, yaşadıkları travmatik süreçleri aktardı.

Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel <a class='keyword-sd' href='/saldiri/' title='Saldırı'>Saldırı</a> İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı!

Mağdurlardan "Isabel", 2002 yılında kendisi henüz 17 yaşındayken ünlü aktörün bir motel banyosunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bir diğer mağdur "Clara" ise 2006 yılında, yasal rıza yaşının 18 olduğu California eyaletinde henüz 17 yaşındayken Leto ile cinsel ilişkiye girdiğini, durumun yasalara aykırı olduğunu hatırlattığında ise Leto’nun bu konuyu omuz silkerek geçiştirdiğini iddia etti.

Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı!

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİYLE SUSTURMA

Belgeselde dikkat çeken bir diğer iddia ise "Etta" adlı mağdurdan geldi. Etta, kendisi 14 yaşındayken bir festivalde Leto'nun cinsel içerikli yorumlarına maruz kaldığını ve 16 yaşındayken sürekli telefonlarla taciz edildiğini belirtti. Olaydan iki yıl sonra kendisine bu ilişkiyi gizli tutması için bir gizlilik sözleşmesi (NDA) gönderildiğini ancak bunu imzalamayı reddettiğini söyledi. BBC, söz konusu yasal belgeyi inceleyerek iddiayı doğruladığını açıkladı.

Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı!

GRUP ÇALIŞANLARINDAN ÇARPICI İTİRAF

Belgeselde sadece mağdurlar değil, Leto’nun dünyaca ünlü rock grubu "Thirty Seconds to Mars" ile uzun yıllar çalışan iki erkek personel de tanıklık yaptı. Eski çalışanlar, ünlü sanatçının kuliste ve stüdyoda genç kızlarla kurduğu yakın ilişkilerden ekip olarak ciddi rahatsızlık duyduklarını ve aradaki yaş farkının kabul edilemez olduğunu düşündüklerini itiraf etti.

Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı!

JARED LETO: İDDİALAR  TAMAMEN ASILSIZ

Hakkındaki ağır ithamların ardından Page Six'e özel bir açıklama yapan 54 yaşındaki ünlü aktör, suçlamaları sert bir dille yalanladı. Leto, "Hayatım boyunca hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Bu iddialar tamamen ve kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer taciz ve uygunsuz mesaj iddialarıyla gündeme gelen Leto, 2014 yılında "Dallas Buyers Club" filmindeki performansıyla Oscar kazanmış ve son olarak "Masters of the Universe" projesinde yer almıştı.

California, Jared Leto, Hollywood, Belgesel, 3. Sayfa, Magazin, Saldırı, Deprem, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Trabzonspor’un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca Ünlü Aktör Hakkında Sarsıcı Cinsel Saldırı İddiası: Gizli Belgeler ve Şok İddialar Hollywood’u Salladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.