DJ Tarkan: "Türk'ün gücünü gösterdik"

Sergilediği performansla dünyada ses getiren DJ Tarkan, Podyum Park'taki Ajo Coctail&Music'te Bursalı sevenleriyle buluştu. Sahnedeki enerjisinin yanı sıra yaptığı başarılı işlerle de adından sıkça söz ettiren ünlü DJ, Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Sahne akıcılığı ve bütünlüğünün yanı sıra yaptığı prodüksiyonlarla da dünyanın dört bir tarafını dolaşan DJ Tarkan, gece boyunca sevenleriyle coşkulu anlara imza attı. Elektronik müzik dünyasının en saygın dergisi DJ Mag tarafından dünyanın en iyi 100 DJ'i arasında gösterilen Tarkan, Bursalılardan da tam not aldı.

"Bir Türk'ün de başarılı olabileceğini gösterdik"

Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan DJ Tarkan, pandemi döneminin ardından çok keyifli ilerlediklerini, herkesin gece hayatını özlediğini belirtti. Tarkan, dünyada Türkiye'yi temsil etmesine ilişkin ise, "Bir Türk olarak büyük bir mutluluk. Bir Türk'ün de bu noktada başarılı olabileceğini gösterdik, bu en güzel duygu. Milli formayla da çok çıkmışımdır. Bizler her konuda başarılıyız ancak maalesef ülkemizde destek yerine köstek olma var, biraz kıskançlık var. Hep aşağı çekme durumları var. Umarım destekler geldikçe her alanda çok daha başarılı olacağız" dedi.

İyi bir DJ'in nasıl olacağına ilişkin görüşlerini de paylaşan Tarkan, "Kitlenin takip etmesi gerekiyor. Çok dikkatli dinlemezse iyiyi ve kötüyü ayıramaz. İyi bir DJ'in en bariz özelliklerinden biri şarkıları nasıl sıraladığıdır. Günümüzde bu teknoloji ile çok kolaylaştı ancak bilgisayar şu şarkıyı seç diyemez. 40 şarkı çalıyorsan, o anki kitleye en uygun, en doğru 40 şarkıyı o anlarda belirlemelisin. İnsanlarla iletişimini de iyi kurman gerekiyor, çünkü enerji çok önemli. Müzik çalıyorsun, bazen yüzlerce, bazen binlerce insan ile iletişimde olman gerekiyor, bunları yapabiliyorsan başarılısın" diye konuştu.

"Kitleye göre karar verip harekete geçiyoruz"

Bugün pek çok insanın DJ'lik yaptığına işaret eden DJ Tarkan, "Hazır setler, bilgisayarlar, çok komik duruma geliyor iş. Basitleştirdiler. Bu işte 'playlist' yoktur, yüzlerce şarkı vardır arşivinde, oradan geceye en uygun şarkıları seçer, o anda karar verirsin. 'Playlist' hazırlayıp 30-40 şarkı hazırda çalıyorsan arka arkaya, o kitle nasıl olursa olsun aynı seti çalıyorsan zaten DJ değilsin. O kitle sana ne hissettiriyor, senden önceki ne çalıyor, anlık kararlar alman gerekiyor. Biz plak dönemiyle başladık, plaklara bakarak, renginden anlayarak, kitleye göre karar verip harekete geçiyorduk. Bilgisayar yoktu, iyi çalmak zorundaydın, plak çalmayı bilmek zorundaydın. Kandırmaca yoktu. O dönemden geldiğim için bunu devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.

İnsanların her türlü müziğe saygı duyması gerektiğinin altını çizen DJ Tarkan, DJ'liğin basitleştirildiğine de değinerek şöyle devam etti:

"Rap müzik de dinleyin, rock da dinleyin, caz da dinleyin. Her türlü müziğe insanlar ilgi duyarsa, gittikleri mekanlarda da daha çok keyif alabilirler. Her müzik türünde insanlar kendinden bir şeyler bulabilir. Kabine çıktığında DJ olduğunu zannedenler, önce DJ'liği öğrenmeliler. Biraz da mesleğe saygı duymalılar. Manuel çalmayı öğrenmeliler. Hazır setler, 'playlist'ler, kolaylaştı evet ama sahnede her şeye hakim olman gerekiyor. Bir şeyler bozulabilir, takılabilir. B planı var mı acaba o insanların? Maalesef çok basitleştirdiler. Kitle de iyiyi kötüyü bazen ayıramıyor, anlayamıyor, anlamak da çok kolay değil. Elektronik müziği seven kitle çoğaldı ama ne kadar bilinçli, her şeye hakimler mi, geçişleri duyabiliyorlar mı? Ne kadar konsantre olunuyor, dinliyor ve izliyor. Neler görüyoruz, biri geliyor telefonu şarja takabilir miyim diyor, şarkı istekleri oluyor. Her şey var. Senin 'house' çaldığın yerde 'Ankara'nın Bağları' isteyen oluyor. Kötü şarkı demiyorum, çok eğlenceli bir şarkı ama şunu ifade etmek gerekiyor ki o anki çizgiye uyuyor mu, uymuyor mu, bu biraz gözlemlenmeli. Mekan sahiplerinin de bu noktada harekete geçmesi gerekiyor. Önemli bir müşteri olabilir fakat öyle durumlarda insanlara DJ'in de anlatılması lazım. İnsanlar bilmeyebilir, çok doğal bir durum. İnsanlara dersen ki 'Bugün farklı bir tarz var' insanlar da 'Bir dinleyelim, bakalım' der. İnsanların da bilgilendirilmesi gerekiyor. Zamanında David Guetta da indirildi, yabancı DJ'ler çok indirildi bu yüzden, ben de çok indirildim. Örneğin Kuşadası'nda 'Biraz bıraksanız sonra bir daha geçseniz' dediler, DJ bir daha bırakıp geçmez. DJ, setini yapar, bitirir. İnat edip inmediğim zamanlar da oldu. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz. Bursa'ya da gelirken, yıllar oldu gelmeyeli kitle değişmiştir diye düşünüp benim müziğimi anlayacaklar mı diye çokça kez konuştuk. Herkes dans etmeli."

"Yabancı hayranlığı var"

Her alanda görülen yabancı hayranlığını da eleştiren DJ Tarkan, "Biz de yabancı diye oy veriliyor, yabancı hayranlığı var her dalda aslında. Futbolda da böyle, bazen bir takımın ilk 11'inin tamamının yabancılardan oluştuğunu görüyoruz. O yüzden en başta ülkemiz olarak destek vermeliyiz. Türk DJ'ler bu noktada desteklenmeli. Ülkedekiler inanmazsa, dışarıdaki insanlar nasıl inansın. Bakıyoruz İstanbul'da aynı gece 10 ayrı yabancı DJ var hepsi de isim, kitleleri bölmeyin. Anlaşın. Ülkemizde zoru başarıyoruz. Hep bir kapışma, çok azdır anlaşmalar. Ancak anlaştığın zaman başarı geliyor. Yabancı hayranlığı hakikaten bitmeyecek sanırım" dedi.

Bursa'da açılan ve sahne aldığı Ajo Coctail&Music'e de değinen DJ Tarkan, "Mekanın önünden geçtik, insanlar çok heyecanlı. Uzun görüşmelerimiz oldu bu etkinlikle ilgili. Biz hiç bu taraflara gelmeyi düşünmüyorken, güneyde dolaşırken burayı çok güzel anlatarak bizleri ikna ettiler. Antalya'dan geldim, İstanbul'a hiç dönmeyeceğim derken yolumuz buraya düştü. Öncesinde gördüğüm kadarıyla geceyi yaşamış kadar oldum" açıklamasında bulundu. - BURSA