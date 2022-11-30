Ünlü aktör Dwayne Johnson, çocukken hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı - Son Dakika
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Ünlü aktör Dwayne Johnson, çocukken hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı

30.11.2022 15:03

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson, 14 yaşındayken 1 yıl boyunca hırsızlık yaptığını itiraf ettiği bir marketteki tüm çikolatalı barları satın aldı. Market çalışanlarıyla verdiği pozları da paylaşan yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Geçmişi ve yapmış olabileceğimiz bazı aptalca şeyleri değiştiremeyiz, ancak ara sıra bu duruma küçük bir zarafet ekleyebiliriz ve belki de büyük bir iyilik yapabiliriz." dedi.

50 yaşındaki ABD'li aktör Dwayne Johnson, gençken hırsızlık yaptığı Hawaii'deki bir 7-Eleven mağazasına yaptığı ziyareti belgelemek için Instagram'dan paylaşım yaptı.

1 YIL BOYUNCA ÇİKOLATA ÇALDIM

Güreşçilikten aktörlüğe adım atan ve sosyal medyada 350 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu, 14 yaşındayken, spor salonunda egzersiz yapmaya giderken yaklaşık bir yıl boyunca her gün 7-11 arası düzenli olarak büyük boy Snickers'ı çaldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson geçmişte hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı

"BENİ ASLA KIRMADI"

Marketteki bütün bar standını satın alan oyuncu, "Aynı çalışan her gün oradaydı ve her zaman başını çevirdi ve beni asla kırmadı" dedi. Johnson şöyle devam etti; "Yıllar boyunca birkaç büyük şeytanı oynadım. Bunun kulağa çok aptalca geldiğini biliyorum, ama Hawaii'ye her döndüğümde ve 7-11'de gittiğimde… Her zaman içeri girip sahip oldukları her çikolata barını doğru şekilde almam gerektiğini biliyordum."

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson geçmişte hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı

"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYİZ AMA KÜÇÜK İYİLİKLER YAPABİLİRİZ"

Müşteriler için yaklaşık 300 dolarlık Snickers ve diğer ürünlerden de satın alan Johnson, geçmişteki hatalarını şöyle değerlendirdi: "Geçmişi ve yapmış olabileceğimiz bazı aptalca şeyleri değiştiremeyiz, ancak ara sıra bu duruma küçük bir zarafet ekleyebiliriz ve belki de büyük bir iyilik yapabiliriz.

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson geçmişte hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı
Ünlü oyuncu Dwayne Johnson geçmişte hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı
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Dwayne Johnson, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü aktör Dwayne Johnson, çocukken hırsızlık yaptığı marketteki tüm çikolata barlarını satın aldı - Son Dakika


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