Milano Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, giydiği dar elbisesi sebebiyle adım atmakta dahi zorlandı - Son Dakika
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Milano Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, giydiği dar elbisesi sebebiyle adım atmakta dahi zorlandı

27.09.2022 09:34

Milano Moda Haftası'na katılan dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, giydiği gümüş renkli elbisesiyle katıldığı etkinlikte, kıyafetinin darlığı sebebiyle merdivenlerden çıkamadı. Yürümekte dahi zorlandığı görülen Kardashian'ın merdivenlerden zıplayarak çıkması dikkat çekti.

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son veren reality şov yıldızı Kim Kardashian son olarak Milano Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle çok konuşuldu.

ADIM ATAMADI

Bu tarz etkinliklerde iddialı tarzıyla dikkat çekmeyi başaran şov yıldızı, bu kez yanlış elbise tercih etti. Gümüş rengi balık elbise tercih eden Kardashian, yürümekte güçlük çekti. Dar elbisesiyle adım dahi atamayan ünlü isim, merdivenleri zıplayarak çıkarken aracına binerken uzun süre uğraş gösterdi.

Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı
Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı
Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı
Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı
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Kim Kardashian, Milano, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milano Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, giydiği dar elbisesi sebebiyle adım atmakta dahi zorlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milano Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, giydiği dar elbisesi sebebiyle adım atmakta dahi zorlandı - Son Dakika
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