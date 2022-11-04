Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi - Son Dakika
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Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi

04.11.2022 10:08

Dünyanın en çok izleyici kitlesine sahip olan dijital platform Netflix'in dün gece düzenlenen etkinliğine birçok ünlü isim katıldı. Geceye transparan dantel elbisesi ile gelen oyuncu Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı.

Türkiye'de bugüne kadar imza attığı yapımlarla ve yeni sezonda yer alacak içeriklerle ilgi gören dijital platform Netflix, altıncı yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe birçok ünlü isim katıldı.

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Geceye katılan ünlü oyunculardan Hazar Ergüçlü iddialı tarzıyla etkinliğe damga vurdu. Siyah tül elbisenin altına parlak mini şort ve sütyen giyen ünlü oyuncu, pozlarını Instagram hesabından da paylaştı.

Etkinliğe transparan elbiseyle katılan Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı
Etkinliğe transparan elbiseyle katılan Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı
Etkinliğe transparan elbiseyle katılan Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı
Etkinliğe transparan elbiseyle katılan Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı
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Hazar Ergüçlü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi - Son Dakika
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