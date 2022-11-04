Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi

Türkiye'de bugüne kadar imza attığı yapımlarla ve yeni sezonda yer alacak içeriklerle ilgi gören dijital platform Netflix, altıncı yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe birçok ünlü isim katıldı.

İDDİALI TARZI GÜNDEM OLDU

Geceye katılan ünlü oyunculardan Hazar Ergüçlü iddialı tarzıyla etkinliğe damga vurdu. Siyah tül elbisenin altına parlak mini şort ve sütyen giyen ünlü oyuncu, pozlarını Instagram hesabından da paylaştı.