Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı - Son Dakika
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Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı

09.08.2023 08:24

Güçlü sesi ve şarkılarıyla tanınan Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Aile içinde yaşadığı sorunlarla sıkça konuşulan şarkıcı, kardeşiyle görüşmek istemediği için mesajlarını da cevapsız bırakıyor.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş, ailesiyle de zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜYOR

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi. Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken şarkıcının tavrı da dikkat çekti. İddiaya göre Aslıhan Gündeş Akça, Ebru Gündeş'le görüşmek için sosyal medya üzerinden birkaç kez mesaj atmış ancak şarkıcı görüşmeyi reddettiği için cevap vermemiş.

Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı
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Ebru Gündeş, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı - Son Dakika
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