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Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem - Son Dakika

Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem

18.11.2021 08:00

9 yıl önce nikah masasına oturduğu Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı alan Danilo Zanna'nın eski rol arkadaşı Eda Ece ile yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında çıkan iddia sonrası çılgına dönen Ece, "Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın. İnsanı mesleğinden soğutuyorlar" dedi.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve oyuncu Eda Ece'nin hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Takvim'de yer alan habere göre; Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.

EDA ECE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Çıkan haberlerin ardından çılgına dönen Eda Ece Twitter hesabından paylaşım yaparak isyan etti. Zanna ile sık sık görüştükleri iddiasını yalanlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen 'sık sık görüşüyorlar' haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar."

"AYIP BU YA"

"Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil."

"BU ÇAĞDA İNSANLARI KANDIRMAK DAHA ZOR"

"Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum.

DANILO ZANNA BOŞANIYOR

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların aranan yüzü oldu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

Danilo Zanna, Türkiye, Boşanma, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem - Son Dakika Magazin


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