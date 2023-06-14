Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler tepki topladı

14.06.2023 10:34

ELLE Style Avards 2023 ödül töreninde 'Yılın ELLE Kapak Kızı' ödülünü alan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili yaptığı konuşma tepki çekti. Ece, konuşmasında depremzedelerin oy tercihine değinerek yaptıkları yardımların başkaları tarafından yapıldığını söyledi.

ELLE Style Avards 2023, dün akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi. Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

"DEPREM BÖLGESİNE YAPTIĞIMIZ YARDIMLARI BAŞKALARI YAPIYOR SANDI"

Geceye gümüş renkteki elbisesi ve toplu saçıyla katılan Eda Ece, konuşmasında depremzedelerin oy tercihine değinerek "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum" ifadelerini kullandı. Ece'nin gülerek yaptığı konuşma salondakiler tarafından da kahkaha ve alkışlarla karşılandı.

Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Ece'ye destek paylaşımlarının yanı sıra tepki de geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun törendeki konuşmasının gereksiz olduğunu belirterek "Yaptığın iyiliği yüze vurma" yorumunu yaptı.

Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar
Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar
Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar
Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar
YORUMLAR (28)
  • Murat Gunes: Dogru söyleyeni 9 köyden kovarlar..doğru söylemiş yalan mı sanki Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Asla insancıl değiller. Öyle görünüyorlar. Memleketin yarısını riyakarlıkla itham ederler ama kendileri bir iç dışa çevrilse… Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Tamer Şahin: Duygularıma tercüman olmuş Cevap Yaz 20 35 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Depremzedelerle ilgili sözlerinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Eda Ece, kendisini bu sözlerle savundu: Kötü niyetle söylemedim Depremzedelerle ilgili sözlerinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Eda Ece, kendisini bu sözlerle savundu: Kötü niyetle söylemedim

Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 TFF'nin Stefan Kuntz planı! Kaderi Letonya ve Galler maçlarına bağlı
11:56 Bıçak kemiğe dayandı! O iki maç Stefan Kuntz'un sonu olabilir
11:55 Çinli adam, eşini sokakta başka biriyle yakaladı ve boşanma davası açtı
11:50 7 yıllık evliliği bitiren fotoğraf! Liseden eski sevgilisiyle yakaladı
11:38 Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan gemi alabora oldu: 17 kişi hayatını kaybetti
11:34 Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 kişi öldü
11:27 Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, kendisini şekilden şekle soktu
11:27 Real Madrid söylentisi aldı başını gitti! Kylian Mbappe, tartışmalara son noktayı koydu
11:22 Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
11:22 Bütün senaryolar boşa çıktı! Mbappe'den geleceği için net açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 12:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement