Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali - Son Dakika
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Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali

07.05.2023 15:11

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik karakteriyle hafızalara kazınan Çisil Oral, son haliyle şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Oral görenlere "Estetik harikası" dedirtti.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi, oyuncu kadrosunda yıldız isimlere yer vermişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen o isimler hala merak konusu.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDE

Gençleri yayınlandığı dönem ekran başına kilitleyen dizide Kikirik karakterini başarıyla canlandıran Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle gündemde.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın

DİZİDE ÖN PLANDA DEĞİLDİ

Dizide Törpü ve Barbie gibi ön planda olmayan Çisil Oral, son haliyle hayran bıraktı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulunmuştu.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Şimdilerde ekranlarda olmayan Çisil Oral sevenleriyle Instagram'da yaptığı paylaşımlarla etkileşim kuruyor. Ancak oyuncunun değişimi "Estetiğin gücü" dedirtti.Eski halinden eser kalmayan 43 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler "Bambaşka biri olmuşsun", "İnsan ancak bu kadar değişebilir" şeklinde yorumlar yaptı.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
YORUMLAR
500
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın

Çisil Oral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali - Son Dakika
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