Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek konser: Ortak bir çalışma yapacağız - Son Dakika
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Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek konser: Ortak bir çalışma yapacağız

10.07.2023 15:13

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. İkili, organizasyonda sahneye çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, ayrıca ortak bir çalışma müjdesi de verdi. Ekin Uzunlar'ın performansı büyük alkış toplarken, Rafet El Roman da unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlere duygusal anlar yaşattı.

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, geçtiğimiz gün Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 'inci yılı kapsamında düzenlenen organizasyonda sahne aldılar. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, bu anlamlı organizasyonda sahneye çıkmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

İŞBİRLİĞİ MÜJDESİ VERDİLER

Rafet El Roman, Ekin Uzunlar'ın sanatıyla gurur duyduğunu söyleyerek söze başlarken, "Hem çalıyorsun, hem söylüyorsun, hem yazıyorsun, seninle gerçekten gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. Rafet El Roman Almanya'da her yerde Ekin Uzunlar'ın konser afişlerini gördüğünü ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi. El Roman, "Yeni dönemin en yetenekli isimlerindensin Ekin" şeklinde konuşurken, Uzunlar'ın da bu sözler karşısında duygulanarak gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Rafet El Roman ve Ekin Uzunlar, sevenlerine ortak bir çalışmada bir araya gelebilecekleri müjdesini de verdi.

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek haber: Ortak bir çalışma yapacağız

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

İlk olarak sahneye çıkan Ekin Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Zindan" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Mustafa Ceceli ile birlikte düet yaptıkları "Yolları Aşamadım" isimli şarkısıyla da büyük alkış aldı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen sahne performansında kemençesiyle yerli ve yabancı bir çok şarkıyı da çalan Ekin Uzunlar, bateri de çalarak müzikseverlerden tam not aldı.

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek haber: Ortak bir çalışma yapacağız

HEP BİR AĞIZDAN ŞARKI SÖYLEDİLER

Ormanın içerisinde, göl kıyısından tertemiz bir havada gerçekleştirilen bu muhteşem sahne performansında Ekin Uzunlar'a, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından sahnede bir çok hediye de takdim edildi. Ekin Uzunlar'ın ardından sahneye çıkan usta müzisyen Rafet El Roman da eskimeyen şarkılarıyla müzikseverlere zaman zaman hareketli zaman zaman duygusal dakikalar yaşattı. Binlerce müziksever El Roman şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek haber: Ortak bir çalışma yapacağız
Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek haber: Ortak bir çalışma yapacağız
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Rafet El Roman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek konser: Ortak bir çalışma yapacağız - Son Dakika


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