Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle şaşkınlık yarattı! Yıllar onu hiç etkilememiş - Son Dakika
Üye Girişi

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle şaşkınlık yarattı! Yıllar onu hiç etkilememiş

01.12.2022 12:54

Bir dönemin fenomen dizisi Emre Komutanım'da Alev Hemşire karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şebnem Schaefer'in son hali adeta ağızları açık bıraktı. Schaefer'in aradan yıllar geçmesine rağmen hala dizideki gibi görünmesi hayranlarını mest etti.

Bir dönem ekranlarda kasırga gibi esen dizilerin başında Emret Komutanım dizisi geliyordu. Kadrosunda önemli oyuncular barındıran Emret Komutanım, birçok yeni oyuncunun da dizi sektörüne adım atmasını sağladı. Emret Komutanım'ın yıldız oyuncularından Şebnem Schaefer'in son hali ise gündem oldu.

2018 YILINDAN BERİ OYUNCULUK YAPMIYOR

Şöhrete kavuştuktan sonra eğitimini ihmal etmeyen yıldız Türkoloji, Avrupa Etnolojisi, siyaset ve psikanaliz gibi bölümleri bitirdi. Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat Partisi'nin Kadın Kolları'nda çalışan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı

SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Şebnem Schaefer'in son hali ise adeta ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin hala dizinin yayınlandığı yıllardaki gibi genç kalabilmesi, takipçilerinin övgüsünü topladı.

İşte Schaefer'in son hali:

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı


Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle ağızları açık bıraktı
YORUMLAR (1)
500

Şebnem Schaefer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle şaşkınlık yarattı! Yıllar onu hiç etkilememiş - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme
14:08 Metroda dehşet anları! Yüksek sesle telefonla konuşan kadını yüzünden bıçakladı
14:01 Ünlü boksör, Mike Tyson'ın dediğini duyunca "R" yaptı! Messi'den hemen özür diledi
13:56 Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı
13:49 Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı
13:48 Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı
13:35 Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi
13:22 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması
11:58 HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı
11:33 İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen vekilden tedavi gördüğü hastanedeki doktora sert suçlama: FETÖ'den ceza almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 14:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si son haliyle şaşkınlık yarattı! Yıllar onu hiç etkilememiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement