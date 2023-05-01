Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı paylaşımı - Son Dakika
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Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı paylaşımı

01.05.2023 10:40

AK Parti'den 5. kez milletvekili adaylığına başvuran ancak seçilemeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Geliyorlar" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve bu yıl da 5. kez milletvekili aday adaylığına başvuran İbrahim Tatlıses, listeye giremedi. Memleketi Şanlıurfa için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen ve bu yoldan dönmeyeceğinin altını çizen Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Akkaş, babasının aksine Millet İttifakı'nı destekliyor. Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının film afişine yerleştirildiği bir kareyi paylaşan Melek Zübeyde Akkaş, "Geliyorlar" notunu ekleyerek desteğini gösterdi. Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede konuşulmaya başlarken Tatlıses'in ne tepki vereceği de merak konusu oldu.

Evli ve 3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş, ailesi ve kardeşlerinin yanı sıra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

YORUMLAR (3)
  • günahkar kisi5: BABASI GİBİ KIVRAK DEĞİL. Cevap Yaz 51 20 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: İbrahim Tatlısese bundan büyük kapak olamaz Cevap Yaz 75 30 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Afferin kıza doğru olanı görmüş haramilerin saltanatı yıkacağız hep bu şarkıyı dinler dururum bu günlerde :) Cevap Yaz 122 68 Yayından Kaldır
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Mansur Yavaş: Hüda Par, Böyle Söylediğim İçin Beni Şikâyet Etmiş, Şeref Madalyamdır Mansur Yavaş: Hüda Par, Böyle Söylediğim İçin Beni Şikâyet Etmiş, Şeref Madalyamdır

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Son Dakika Magazin Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı paylaşımı - Son Dakika
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