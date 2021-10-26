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Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık - Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık

26.10.2021 10:09

Geçtiğimiz yıl üç yıl flört ettiği basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, şaşırtan bir kararla eşinden boşanmıştı. Boşanmasının gerekçesini açıklayan Avcı, 4.5 yıllık ilişkilerini dört farklı ülkede geçirdiklerini ifade ederek "Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı. Aynı paydada buluşamadık" dedi.

Miss Turkey 2013 üçüncüsü ve Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, tv8'de ekranlara gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Avcı, sunucuların "Nemanja Djurisic ile evliliğiniz neden bitti?" sorusuna çarpıcı yanıt verdi.

Ünlü sunucu, Karadağlı basketbolcu ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı:

"NEREYE TRANSFER OLSA HAYATIMIZI ORADA KURDUK"

"Her şey güzeldi. Flört, nişan ve evlilik olarak 4.5 yıllık ilişkimizi dört farklı ülkede geçirdik. Dsusiric nereye transfer olursa hayatımızı orada kurduk. Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük

"SÜREKLİ SEYAHAT HALİNDEYDİM"

Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum. Özellikle Belçika'da olduğumuz sene üç gün İstanbul'dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu."

"AYNI PAYDADA BULUŞAMADIK"

Ezgi Avcı açıklamasının devamında ise "Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı... Aynı paydada buluşamadık. Aslına hayat amaçlarımız aynı noktada değildi. Arkadaşlığımız devam ediyor, hiç kötü ayrılmadık, hala görüşüyoruz" dedi.

BOŞANMA SONUCU AVCI'YA 10 BİN EURO ÖDEYECEK

Yaklaşık beş dakika süren dava sonunda ikilinin boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric'in, Ezgi Avcı'ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık

Basketbolcu, Ezgi Avcı, Survivor, Gülşen, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma nedenini açıkladı: Aynı paydada buluşamadık - Son Dakika
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