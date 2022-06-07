Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika
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Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor

07.06.2022 11:20

Survivor 2020'deki performansıyla ismini duyuran ve sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrılan Meryem Kasap, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla sözlendi. Sosyal medya hesabından makyajlı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Kasap'ı görenler tanımakta zorluk yaşadı.

2020 yılında mücadele ettiği Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınan Meryem Kasap, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Değişimiyle her fırsatta adından söz ettiren Kasap, evlilik yolunda ilk adımı attı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Bir süredir Yunus Emre Bal ile sevgili olan Meryem Kasap, dün akşam aile arasındaki bir törenle sözlendi. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Bal, söz törenine hazırlanırken çektiği fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. Abartılı bir makyaj tercih eden eski yarışmacıyı görenler tanımakta güçlük çekti. Kasap'ın sosyal medyada gündem olan söz fotoğrafı için "Aynı kişi olduğuna emin miyiz?", "Tanıyamadım ne yapmış kendine" ve "Güzelliğine yazık etmiş" yorumları yapıldı.

İşte Meryem Kasap'ın değişimi için yapılan bazı yorumlar...

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Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika
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