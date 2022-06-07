Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor

2020 yılında mücadele ettiği Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınan Meryem Kasap, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Değişimiyle her fırsatta adından söz ettiren Kasap, evlilik yolunda ilk adımı attı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Bir süredir Yunus Emre Bal ile sevgili olan Meryem Kasap, dün akşam aile arasındaki bir törenle sözlendi. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Bal, söz törenine hazırlanırken çektiği fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. Abartılı bir makyaj tercih eden eski yarışmacıyı görenler tanımakta güçlük çekti. Kasap'ın sosyal medyada gündem olan söz fotoğrafı için "Aynı kişi olduğuna emin miyiz?", "Tanıyamadım ne yapmış kendine" ve "Güzelliğine yazık etmiş" yorumları yapıldı.

İşte Meryem Kasap'ın değişimi için yapılan bazı yorumlar...