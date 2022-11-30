Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı görenlerin kafasını karıştırdı! Acun'dan velayeti alacak iddiaları güçleniyor

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2017 yılında hayatını birleştirmişti. Çift 1 yılın ardından boşanmaya karar verdi. Acun Ilıcalı ise 2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı'nın velayetini Şeyma Subaşı'ndan aldı.

SON PAYLAŞIMI DÜŞÜNDÜRDÜ

Şu sıralar ikinci defa barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı ise görenleri düşündürdü.

"ANNE NEREDE YAŞIYORSA KIZI ORADA YAŞAYACAK"

Kızı Melisa ile art arda fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, "Benden ayrılmak istemiyor. 'Anne beni karnına geri koyup yanında götürsene. Hayırlısıyla ve inşallah, annesi nerede yaşıyorsa, kızı da orada onunla yaşayacak" notunu düştü. Birçok kişi Subaşı'nın kızının velayetini almayı düşündüğünü yazdı.