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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde

26.12.2021 08:59

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı. Eşiyle art arda pozlarını paylaşan Fahriye Evcen, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu yazdı. Fotoğrafların arasında en dikkat çeken poz ise Özçivit'in Evcen'in kolunu ısırdığı kare oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Çalıkuşu setinde tanıştığı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu, eşinin doğum gününe özel paylaşımlar yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Instagram'da 12,4 milyon takipçisi bulunan Evcen, Burak Özçivit'le peş peşe pozlarını paylaşarak "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Evcen'in paylaşımlarının arasında en dikkat çeken poz ise Özçivit'in oyuncunun kolunu ısırdığı anlar oldu. Eşinin romantik paylaşıma sessiz kalamayan yakışıklı oyuncu ise "Sağ ol bir tanem hep birlikte" yorumunu yaptı.

Ünlü çiftin pozu kısa sürede 876 binden fazla beğeni aldı.

İşte Evcen ve Özçivit'in romantik pozları...

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti
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Alparslan Büyük Selçuklu, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika
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