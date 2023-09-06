Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü - Son Dakika

Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü

Son Güncelleme: 06.09.2023 16:06

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yüzlerce evin su bastığı felakette fenomen Eylül Öztürk'ün de güzellik merkezinin tavanı çöktü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın neden olduğu selde 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce evi su bastı. Fenomen Eylül Öztürk'ün de bir merkezi gider borusunun patlamasıyla harabeye döndü.

"TAVAN KOMPLE AŞAĞI İNMİŞ"

Instagram hesabından yıkılan dükkanının görüntülerini paylaşan Eylül Öztürk, "Binanın genel gideri bizim dükkanın içinden geçiyormuş arkadaşlar. Dün o yüzden tavan komple aşağı inmiş, su basmış dükkanı. Bileğe kadar suydu içerisi. Yani doğal afet değil de yanlış yapı bu hale getiriyor görüyorsunuz. Tavandan su mu basar yani... Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Öztürk, dükkanında çalışan kimsenin zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

NE OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan art arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Pek çok ilçede sele dönüşen yağış, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de hayatı felç etti. 2 kişi, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sokaklar göle döndüğü selde onlarca evi su basarken araçlar ise sele kapılarak sürüklendi.

Fenomen Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul meydana gelen selde harabeye döndü
Fenomen Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul meydana gelen selde harabeye döndü
Fenomen Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü

Eylül Öztürk, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü - Son Dakika
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