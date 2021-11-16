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Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş - Son Dakika

Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş

16.11.2021 15:03

Edremit'te yaşayan Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürülmesinin sırrı çözüldü. Ferdi Özbeğen'in yeğeni olan maktülün; kızıyla ilişkisi olduğunu sanan bir baba tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Hakan Özbeğen'in eşi ise, eşinin kesinlikle başkasıyla ilişkisinin olmadığını ve dedikoduya kurban gittiğini söyledi.

Edremit'in Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ferit A. (39) ve Nihal A. (35) çifti, öz kızları Ö.A. (19) ile ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık suçlarından 2 adet suç kaydı bulunan yeğeni Hakan Özbeğen (50) arasında ilişki olduğu dedikodularının çıkması üzerine, Hakan Özbeğen, oğlu Ç.Ö. (21) ve arkadaşı M.T. (25) ile bu konuyu konuşmak için ikametlerinin önünde buluştular. Konuşma tartışmaya dönüşünce, çevredekilerin araya girmesi ile şahıslar kavgaya tutuşmadan ayrıldılar.

BİRÇOK YERİNDEN BIÇAK DARBESİ ALAN ÖZBEĞEN KURTARILAMADI

Olay yerinden ayrılan ve kısa bir süre sonra geri gelen Hakan Özbeğen ve oğlu Ç.Ö. ile Ferit A., Nihal A. ve Ö.A. isimli şahıslar arasında çıkan arbedede, Ç.Ö. isimli şahıs sol elinden ve sol yanağından, Ö.A. isimli şahıs sol ve sağ elinden, Ferit A. sol ayak ve iki kolundan, Nihal A. iki ayak dizinden ve sol elinden yaralandı. Sol baldır, göğüs ve sol sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Özbeğen ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen ünlü sanatçının yeğeni kurtarılamadı. Olayın ardından Körfez Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ferdi Özbeğen'in yeğeninin öldürüldüğü cinayetinin sırrı çözüldü

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltındaki Ferit A.'nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, TCK 191 gibi suçlardan toplam 11 adet suç kaydının olduğu, Nihal A.'nın kasten yaralamadan 1 adet suç kaydının olduğu, M.T.'nin ise görevi yaptırmamak için direnme, 6136 SKM, 3 adet kasten yaralama, tehdit-hakaret toplam 6 adet suç kaydının olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

FERDİ ÖZBEĞEN'İN YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in cinayete kurban giden yeğeni Hakan Özbeğen'in cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

DEDİKODU İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan, olayın 5 şüphelisi geniş güvenlik önlemleri arasında Edremit Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli şahısları gören Hakan Özbeğen'in eşi Sinem Özbeğen fenalık geçirdi. Adliye önünde gözaltına alınan oğlunun çıkmasını bekleyen gözü yaşlı Sinem Özbeğen, cinayetin dedikodu yüzünden işlendiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı, eşimin acısıyla şu an çok zor durumdayım. Eşimin acısını yaşayamadan oğlumu bekliyorum. Bu dedikodudan kaynaklanan bir olay kesinlikle böyle bir şey yok. Adalet yerini bulacak. 19 yaşındaki bir kızın eşime olan yakınlığı yüzünden çıkan bir olay, oğlum da babasını kurtarmaya çalışırken yaralanmış onun tek derdi babasını bir an önce arabaya bindirip hastaneye götürmekmiş şu an oğlum da gözaltında. Eşimin acısını bile yaşayamadan adliye önünde oğlumu bekliyorum çok kötü durumdayım."

Ferdi Özbeğen'in yeğeninin öldürüldüğü cinayetinin sırrı çözüldü
Ferdi Özbeğen'in yeğeninin öldürüldüğü cinayetinin sırrı çözüldü

Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş

Ferdi Özbeğen, Hamidiye, Hakaret, Edremit, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş - Son Dakika
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