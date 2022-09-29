Ekran ömrü kısa sürdü! FOX TV'nin iddialı yapımı "Kusursuz Kiracı" 6. bölümle final yapıyor - Son Dakika
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Ekran ömrü kısa sürdü! FOX TV'nin iddialı yapımı "Kusursuz Kiracı" 6. bölümle final yapıyor

29.09.2022 07:39

FOX TV'nin iddialı dizilerinin başında gösterilen Kusursuz Kiracı, 30 Ağustos'da başladığı yayın hayatına istenen reytinglere ulaşılamaması sebebiyle 6. bölümle final yaparak nokta koyacak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Kusursuz Kiracı dizisi, 30 Ağustos 2022'de yayın hayatına başladı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizinin reyting sonuçları da düşük çıkınca erken final kararı alındı. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'i buluşturan proje 6. bölümde ekrana veda edecek.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır. Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar.

Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor

Ancak aynı gün içinde Mona'nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır. Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona'ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar.

Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor

Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır. Adeta kimse Mona'yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler. Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikâye çıkacaktır.

Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor
Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor
Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor
Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor
Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümle final yapıyor
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Dilan Çiçek Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekran ömrü kısa sürdü! FOX TV'nin iddialı yapımı 'Kusursuz Kiracı' 6. bölümle final yapıyor - Son Dakika


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