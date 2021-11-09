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Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı - Son Dakika

Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı

09.11.2021 22:18

Daha önce en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu söyleyen İrem Derici, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne'nin gece yarısı yaptığı canlı yayında "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını çalmasını paylaştı. Instagram'dan Diagne'ye kalp gönderen Derici, Twitter'dan da "Ne yapıyorsun gül bahçem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

DIAGNE, İREM DERİCİ'NİN ŞARKISIYLA CANLI YAYIN YAPTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, gece saat 01.40'ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı.

Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı

İREM DERİCİ ÖVGÜLER DİZDİ

Bu anlara denk gelen İrem Derici, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşım yaparak Diagne'ye övgüler yağdırdı. Instagram üzerinden Diagne'ye kalp gönderen İrem Derici, dayanamayıp tweet de attı. Diagne'ye "Ne yapıyorsun gül bahçem?" diyen İrem Derici dikkatleri üzerine çekti.

Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı
Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı
Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı
Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı
Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı
Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı

Mbaye Diagne, Galatasaray, İrem Derici, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı - Son Dakika
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