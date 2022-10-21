20 yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan'dan şaşkınlık yaratan sözler: Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkaracağım

Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu.

"GEBELİKTE YAŞIN ÖNEMİ YOK"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.

"YUMURTALARIMI NFT OLARAK SATIŞA ÇIKARACAĞIM"

Yumurtalarını satacağını söyleyen ünlü isim, "Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Çağlar'ın bir yavrusunun olması benim için büyük avantaj. İkimiz de işlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çağlar'ın çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım. Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini çıkartabilirim" şeklinde konuştu.