Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı - Son Dakika
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Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı

02.09.2022 14:36

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez evlenen internet fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, bir kez daha boşandı. Ciğerci konuyla ilgili paylaşımında, "İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim." ifadelerine yer verdi.

2019'da nikah masasına oturan internet ünlüsü Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı.

İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

İkili, adli tatil sonrası resmen boşandı. Ciğerci ile Çıra, boşandıklarını Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu. Çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajlarını yayınladı.

"İKİ KEZ DENEDİK, OLMADI"

Ciğerci, boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek."

İşte o paylaşımlar

Selin Ciğerci ikinci kez boşandı
İki kez denedi nikahta keramet bulamadı! Selin'den hayranlarını üzen paylaşım
Selin Ciğerci ikinci kez boşandı
İki kez denedi nikahta keramet bulamadı! Selin'den hayranlarını üzen paylaşım
Selin Ciğerci ikinci kez boşandı
Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı
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Son Dakika Magazin Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı - Son Dakika
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