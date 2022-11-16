Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti ilk bebeklerini kucaklarına aldı - Son Dakika
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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti ilk bebeklerini kucaklarına aldı

16.11.2022 08:09

Ünlü şef Arda Türkmen ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Melodi Elbirliler'in ilk bebekleri dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Ada Siena Türkmen ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" dedi.

Yemek programlarıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı şef Arda Türkmen, geçtiğimiz sene eylül ayında kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra bebek müjdesi veren çift, dün kızlarını kucaklarına aldı.

"BİZ 3 KİŞİ OLDUK"

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan 47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi. Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in paylaşımına Dolunay Soysert, Pınar Altuğ Atacan, Işın Karaca, Bengü, Deniz Baysal ve Nilgün Belgün gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
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Son Dakika Magazin Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti ilk bebeklerini kucaklarına aldı - Son Dakika


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