Gökhan Özoğuz'dan Demet Akalın'a sert sözler: Tıynetsiz ve seviyesiz

Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülenen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, sorular üzerine Demet Akalın hakkında konuştu.

"AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR"

Menisküs ve çapraz bağ kopması olduğu için hastaneye geldiğini söyleyen Özoğuz, "18 senedir uğraşıyorum o zaman da ameliyat denmişti, şimdi de. Son konserden sonra da şişme oldu. Ameliyat olduğun zaman 4 ay ayağa kalkamıyorsun. Şimdilik egzersizlerle devam ediyoruz" dedi.

"TIYNETSİZ, SEVİYESİZ"

Basın mensuplarının Demet Akalın'ın garsonun başından aşağı içki dökmesini hatırlatması üzerine konuşan Özoğuz, "Yorum bile yapılacak tarafı yok, üzücü şeyler. Tıynetsiz, seviyesiz hareketler. Gereksiz gereksiz hareketler. Bu hareket dünyanın her yerinde tepkiyle karşılanır. Dünyada o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki artık bakmıyorum bile" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi 'dök, dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri" dedi.

Akalın'ın açıklamasının ardından sessizliğini bozan garson ise durumun yanlış anlaşıldığını söyleyerek "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" ifadelerini kullandı.