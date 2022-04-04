Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar - Son Dakika
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Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar

04.04.2022 07:52
Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar

Sevilen dizi Gönül Dağı'nda görme engelli Meryem karakterini canlandıran genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından beyaz bir atla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, Gültekin'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Ece Özkaya, ferdi Sancar, Ege Aydın ve Gülhan Tekin gibi isimlerin başrolü paylaştığı Gönül Dağı dizisinde rol alan 24 yaşındaki Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hesabını aktif olarak kullanan Gültekin, son olarak beyaz atla verdiği pozları paylaştı.

ROLÜNDEN DOLAYI ALDIĞI TEPKİLERE SİTEM ETTİ

Dizide görme engelli Meryem, geçirdiği operasyondan sonra görmeye başladı. Zorlu süreçte yanında olan Rıfat'la evlilik hazırlığı yapan Meryem, gözleri açılınca Rıfat'ın hayalindeki kişi olmadığını anladı. Dizideki rolünden dolayı tepki çeken genç oyuncu, sosyal medya hesabından kötü eleştirilere sitem ederek "Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil" dedi.

Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor

POZLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Kariyerinin yanı sıra rolüyle de adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Kızıl saçları ve çilleriyle göz kamaştıran oyuncu, beyaz bir atla verdiği pozları paylaştı. Gültekin paylaşımına da "Beyaz kadar sonsuz hayallerim" notunu düştü.

İşte Sevilay Gültekin'in dikkat çeken pozları...

Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Gönül Dağı dizisinin genç oyuncu Sevilay Gültekin, pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar - Son Dakika


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