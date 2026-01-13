Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu\'ndan ilk görüntü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA: ALNIM AÇIK

Gözaltındaki Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik. Uyuşturucu ile mücadeleyi destekliyorum" dedi.

GÖZALTINDAKİ ÜNLÜLERDEN İLK GÖRÜNTÜ

Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu burada ekip otosundan inerken görüntülendi.