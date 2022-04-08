Gülçin Ergül, trafik kazasında kaybettiği sevgilisini için şarkı yazdı: Anlatırken hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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Gülçin Ergül, trafik kazasında kaybettiği sevgilisini için şarkı yazdı: Anlatırken hıçkıra hıçkıra ağladı

08.04.2022 08:06

Kısa süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden ve kendisi de araçtan mucizevi bir şekilde kurtulan Gülçin Ergül onun için şarkı yazdığını anlattı. Ergül, "Bu olayı kabullenmesi çok zor" diye konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Hepsi Grubu ile adını duyurduktan sonra kariyerine tek başına devam eden genç şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti. Zor günler geçiren ve psikolojik destek alan başarılı şarkıcı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

"ERKEK ARKADAŞIMA YAPTIĞIM ŞARKI AZ DA OLSA ACIMI HAFİFLETTİ"

Klip yönetmeni arkadaşıyla yeni bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen Ergül, "Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptım. Duygularımı en saf haliyle yansıttım. Yaptığım şarkı az da olsa acımı hafifletti. Bu zor dönemde en büyük sığınağım müzik oldu" açıklamasını yaptı.

Trafik kazasında kaybettiği sevgilisi için şarkı yazan Gülçin Ergül, gözyaşlarına hakim olamadı

"O ARABANIN İÇİNDE SAĞ ÇIKABİLMEM MUCİZEYDİ"

Talihsiz kaza hakkında konuşan Ergül, "Kabullenmesi gerçekten zor. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Yaşadığım travmayı atlatmaya çalışıyorum. O arabanın içinden sağ çıkabilmem mucizeydi" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Gülçin Ergül, bir süredir 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. İkili ilişkisini 2021 mayıs ayında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyurmuştu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Trafik kazasında kaybettiği sevgilisi için şarkı yazan Gülçin Ergül, gözyaşlarına hakim olamadı
Trafik kazasında kaybettiği sevgilisi için şarkı yazan Gülçin Ergül, gözyaşlarına hakim olamadı
Trafik kazasında kaybettiği sevgilisi için şarkı yazan Gülçin Ergül, gözyaşlarına hakim olamadı
Trafik kazasında kaybettiği sevgilisi için şarkı yazan Gülçin Ergül, gözyaşlarına hakim olamadı
Trafik kazasında kaybettiği sevgilisi için şarkı yazan Gülçin Ergül, gözyaşlarına hakim olamadı
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Gülçin Ergül, Cihangir, İzmir, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülçin Ergül, trafik kazasında kaybettiği sevgilisini için şarkı yazdı: Anlatırken hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika


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