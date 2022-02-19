Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!

Fantezi müziği şarkıcısı Güllü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adeta ortalığı yıktı. Sevilen sanatçının sahilde "Sabah Olmadan" adlı şarkısını söylediği anların videosu kısa süre içerisinde bir milyonu aşkın görüntülenmeyi geçerken, binlerce etkileşim aldı. Seslendirdiği Roman havaları ile tanınan 48 yaşındaki şarkıcı, bu videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başardı.

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Güllü'nün sahildeki bu performansına yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, videoyu paylaşarak "Tüylerim diken diken oldu", "Sabah sabah ciğerimizi yaktın", "Bambaşka bir şey", "Gerçekten bambaşka", "Sesinden öpmek istiyorum kadın" tarzı yorumlar yaptı.

CEM YILMAZ FİLMİNDE KULLANMIŞTI

1994 yılında yayınlanan Sabah Olmadan parçası, Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" adlı serisinin bir filminde kullanılmıştı. Taksi şoförünü canlandıran Yılmaz'ın bu şarkıyı arabada dinlerken radyonun sesini açtığı sahne sosyal medyada bir fenomen haline dönüşmüştü.