Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı

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Twitch platformundan yayınladığı videolarla ünlenen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni, bir kadın takipçisine yazdıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

"FINDIK MEMELER BÜYÜTÜLECEK"

Sık sık siyasi paylaşımlarıyla gündem olan Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç, Twitter'da bir kadın takipçisine "Memelerini büyüttür" yorumunu yaptı. Genç kadın ise Jahrein'e "Seninkileri ver, abi nasıl büyüttün tavsiye versene" cevabını verdi. Üslubunu iyice bozan Jahrein ise "Nasılı önemsiz. O fındık memeler acilen büyütülecek. fotoğrafına bakarken midem bulandı" dedi. Konuşmanın kısa sürede gündem olmasının ardından genç kadın yorumlarını sildi.

Öte yandan Jahrein'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağmaya başladı. Bunların yanı sıra genç kadının da 17 yaşında olduğu ileri sürüldü.

AHMET SONUÇ KİMDİR?

1988 İstanbul doğumlu olan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, okul yıllarının ardından Polonya'ya yerleşti ve bir süre orada yaşadı. Youtube yayıncılığının popüler olmaya başladığı dönemlerde önce Youtube'a ardından da Twitch'e içerik üretmeye başlayan Jahrein bir süredir Twitch uygulamasının Türkiye'de en fazla izleyiciye ulaşan hesapları arasında bulunuyor. Jahrein, 2019 yılında Selin Sonuç ile nikah masasına oturdu.