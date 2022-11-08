Modacı Neslihan Yargıcı neden hep siyah giyindiğini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Modacı Neslihan Yargıcı neden hep siyah giyindiğini anlattı

08.11.2022 14:57

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan moda tasarımcısı Neslihan Yargıcı, neden hem siyah renk giyinerek güneş gözlüğünü taktığından bahsetti. Gözlüğü ifadelerini gizlemek için kullandığını söyleyen Yargıcı, siyah kıyafet tercihiyle ilgili de "Çocukluğumdan gelen bir durum. Siyahın yanında da sadece beyaz ve kırmızı tercih ederim" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu moda tasarımcısı Neslihan Yargıcı oldu. Açıklamalarıyla modaya yön veren ünlü isim, neden yıllardır siyah renkte kıyafetler tercih ettiğiyle ilgili konuştu.

"DÜNYAM DOĞDUĞUNDA KARARDI"

Kalaycıoğlu'nun "Dünyan ne zaman karardı?" sorusu üzerine konuşan Neslihan Yargıcı, "Doğduğumda. Doğumda ters dönmüşüm, beni vokum tekniğiyle doğurtmuşlar. Annemin söylediğine göre küçükken kıyafetler için eve gelen terziden hep siyah rengi istermişim. Böyle başladı. Başka renkler de giydim ama siyah hep vardı. Eskiden odamın duvarlarına resim yapıştırır kalan boşlukları da siyaha boyarmışım. Ailem tuhaf karşılamadı, kreatif bir şeyler yaptığımı düşündü. Siyahın yanında kırmızı ve beyaz tercih ederim" ifadelerini kullandı.

"İFADELERİMİ BELLİ ETTİĞİM İÇİN GÖZLÜK TAKIYORUM"

Sürekli taktığı gözlükleriyle ilgili de "Onlar senin için bir siper mi?" sorusunu yanıtlayan Yargıcı, "Yok, hayır. Gözlüksüz olduğum ortamlarda gelen insanlara çok baktığım için yanımdakiler 'Neslihan gözlüğünü tak' derler. İfadelerimi çok net belli ettiğim için hep gözlük takıyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Telefon almadan önce izleyin! #SDNCevaplıyor bugün 17: 00'da! Telefon almadan önce izleyin! #SDNCevaplıyor bugün 17: 00'da! Eski yıldız boksör Mayweather gösteri maçına çıkacak Eski yıldız boksör Mayweather gösteri maçına çıkacak

Neslihan Yargıcı, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Neslihan Yargıcı neden hep siyah giyindiğini anlattı - Son Dakika


Son Dakika
15:07 AK Parti'nin tartışılan HDP ziyaretine bir yorum da Demirtaş'tan: Öküz altında buzağı aramaya gerek yok
14:56 Yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı! Sebebi ise duyanları şaşırttı
14:44 Korkunç vahşet! Yeni doğan bebek 5. kattan aşağıya atıldı
14:47 Modacı Neslihan Yargıcı neden hep siyah giyindiğini anlattı
14:43 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un taktiğini en iyi anlatan görsel! Rakipler böyle tuzağa düşüyor
14:29 Uzmanlar herkesi uyarıyor! İşte Düzceli ailenin hayatına mâl olan götüren mantar...
14:20 Şarkıcı Nükhet Duru, sahnede kendisini taklit eden Meltem Cumbul'un kalçasına vurdu
14:17 İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceği iddiaları hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Kolay lokma değildir, boğazınızda kalır
14:02 İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten seçim açıklaması: 4 yıllık icraatımıza bakmalarında yarar var
14:02 İçişleri Bakanı Soylu'nun uyuşturucu açıklamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İtirafı için teşekkür ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 15:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Modacı Neslihan Yargıcı neden hep siyah giyindiğini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement