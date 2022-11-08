Modacı Neslihan Yargıcı neden hep siyah giyindiğini anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu moda tasarımcısı Neslihan Yargıcı oldu. Açıklamalarıyla modaya yön veren ünlü isim, neden yıllardır siyah renkte kıyafetler tercih ettiğiyle ilgili konuştu.

"DÜNYAM DOĞDUĞUNDA KARARDI"

Kalaycıoğlu'nun "Dünyan ne zaman karardı?" sorusu üzerine konuşan Neslihan Yargıcı, "Doğduğumda. Doğumda ters dönmüşüm, beni vokum tekniğiyle doğurtmuşlar. Annemin söylediğine göre küçükken kıyafetler için eve gelen terziden hep siyah rengi istermişim. Böyle başladı. Başka renkler de giydim ama siyah hep vardı. Eskiden odamın duvarlarına resim yapıştırır kalan boşlukları da siyaha boyarmışım. Ailem tuhaf karşılamadı, kreatif bir şeyler yaptığımı düşündü. Siyahın yanında kırmızı ve beyaz tercih ederim" ifadelerini kullandı.

"İFADELERİMİ BELLİ ETTİĞİM İÇİN GÖZLÜK TAKIYORUM"

Sürekli taktığı gözlükleriyle ilgili de "Onlar senin için bir siper mi?" sorusunu yanıtlayan Yargıcı, "Yok, hayır. Gözlüksüz olduğum ortamlarda gelen insanlara çok baktığım için yanımdakiler 'Neslihan gözlüğünü tak' derler. İfadelerimi çok net belli ettiğim için hep gözlük takıyorum" dedi.