Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları - Son Dakika
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Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları

26.04.2022 08:01
Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları

Ünlü işletmeci Mehmet Dinçerler, Instagram hesabından nişanlısı Hadise ile samimi bir pozunu paylaştı ve "burayı seviyor" diye bir yorum yazdı. Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyada en sevdiğim yer" diyerek yanıt verdi.

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlilik kararı aldı. Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, sosyal medyada aşka geldi.

"DÜNYADA EN SEVDİĞİM YER"

Zaman zaman Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.

Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADI

Geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen Hadise'nin göbeğini çantayla kapatmaya çalışması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih eden Hadise, çıkan hamilelik iddiası için 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Hamile değilim. Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" dedi.

Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi
Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi
Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi
YORUMLAR
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Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı Hadise merakları giderdi: Hamile değilim Hadise merakları giderdi: Hamile değilim

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Son Dakika Magazin Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları - Son Dakika


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