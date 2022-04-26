Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları - Son Dakika

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlilik kararı aldı. Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, sosyal medyada aşka geldi.

"DÜNYADA EN SEVDİĞİM YER"

Zaman zaman Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADI

Geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen Hadise'nin göbeğini çantayla kapatmaya çalışması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih eden Hadise, çıkan hamilelik iddiası için 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Hamile değilim. Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" dedi.