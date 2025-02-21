Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu - Son Dakika
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Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni çıkan 'Fırtınam' adlı şarkısının klibi, sosyal medyada gündem oldu. Klibinde tercih ettiği transparan leopar kıyafeti ve çarpıcı dans figürleriyle dikkat çeken Hadise, takipçilerini ikiye böldü.

21.02.2025 10:37  Güncelleme: 10:57
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Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, yeni çıkan 'Fırtınam' şarkısının cesur klibiyle sosyal medyada tartışma yarattı. Hadise'nin klip tarzı, dans koreografisi ve şarkının sözleri alakasız bulundu.

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyeriyle olduğu kadar özel yaşamıyla da ilgi çekiyor. Sahne şovları, aşkları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, 'Fırtınam' adlı yeni şarkısını çıkardı.

KLİP SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

39 yaşındaki Hadise, son şarkısı Fırtınam ile gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin klibinde giydiği kıyafetler ve dansıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Klibi izleyenler şarkı sözlerini ve dansları beğense de birbiriyle alakasız buldu. Ünlü şarkıcıya "Klip ve dans efsane ama şarkı bence daha uyum sağlayabilirdi", "Şarkı da çok güzel sadece büyük bir uyumsuzluk var", "Klip de şarkı da olmamış", "Dünya standartlarında" gibi yorumlar geldi.

İşte Hadise'nin klipteki cesur tarzı...

Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu
Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu
Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu
Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu
Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu
Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu
Hadise\'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu

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Son Dakika Magazin Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Hacıbey Akyüz:
    edep yoksa ,ne yaparsan yap, ahlak bozucular 133 11 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    cesurluk göremedim ahlaktan ve edepten uzak rezillik var ortada 125 8 Yanıtla
  • murat atis:
    Millet kafayı yemiş. 107 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    İ-T-İ-C-İ-S-İ-N HADİSE hiç güzel değilsin… 73 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    tam bir motor 67 5 Yanıtla
  • Ali :
    Bu tam kasar 61 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Televole ACUN'un topluma kazandırdığı bireylerden bir tanesi de bu... 48 0 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    neden Ülkenin ahlak seviyesini bozucu diye veya buna benzer yasada suçlardan alınmıyor Rütük neden yayına müsade ediyor bu Tv de yayınlanacak ınternte yayınlanacak neden Toplumun ahlak seviyesine ZARAR verecek porno seviyesinde görülüp yasaklanmıyor ...Allah cc hz havale diyoruz 39 4 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Kasap dükkanı gibi, iğrenç! 38 1 Yanıtla
  • Esra Arslan:
    hadiseye Hic yakismamis 24 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu - Son Dakika
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