Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti - Son Dakika
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Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti

15.09.2022 18:14

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davasının yankıları sürerken Dinçerler'in ortaya çıkan eski paylaşımları ortalığı karıştırdı. Aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bulunduğu bir takım kişilere yönelik hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Çıkan haberlerden sonra ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."

Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ortalığı karıştırdı! Tepkilerin ardında sosyal medya hesabını kapattı

DİNÇERLER'DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

İş insanı Mehmet Dinçerler ise sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı;

"Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar' görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..."

Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ortalığı karıştırdı! Tepkilerin ardında sosyal medya hesabını kapattı

TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Hadise ve Mehmet Dinçerler, daha sonrasında beraber oldukları tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Hadise'nin açıklamasının ardından sessizliğini bozan Dinçerler yazılı bir metin paylaşarak ortaya atılan tüm iddialara cevap verdi.

ESKİ TWEET'LER ORTAYA SAÇILDI, TEPKİ YORUMLARI HAVADA UÇUŞTU

Mehmet Dinçerler'in verdiği yanıt sonrası ortaya çıkan eski tweet'leri ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bulunduğu bir takım kişilere yönelik hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

İşte ortaya çıkan o tweetler:

Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ortalığı karıştırdı! Tepkilerin ardında sosyal medya hesabını kapattı
Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ortalığı karıştırdı! Tepkilerin ardında sosyal medya hesabını kapattı
Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ortalığı karıştırdı! Tepkilerin ardında sosyal medya hesabını kapattı
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Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi... Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...

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Son Dakika Magazin Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti - Son Dakika
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