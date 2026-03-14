Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

14.03.2026 20:35
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yeni bir polemiğin kapısını araladı. Başrolünde Hülya Avşar'ın da yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında konuşan Ataizi, projeye yönelik sert ifadeler kullandı. Diziyi izlediğini belirten oyuncu, yapım için "berbat" yorumunda bulunurken böyle bir projede yer almak istemeyeceğini söyleyerek yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

"TEKLİF EDİLSEYDİ OYNAMAZDIM"

Bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen "Hülya Avşar'a gelen rol size gelseydi, bu dizide oynar mıydınız?" sorusuna Ataizi oldukça net bir yanıt verdi. Oyuncu, böyle bir projede yer almak istemeyeceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ay, Allah korusun! Tabii ki oynamazdım yani. Ben iyi işlerde olmayı seviyorum. Diziyi izledim... Dizi berbat ya! Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim."

"KÖTÜ BİR İŞİN İÇİNDE OLMAK RUHUMA TERS"

En son "Taş Kağıt Makas" dizisinde rol alan Ataizi açıklamasının devamında, izlediği projelerde kaliteye önem verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir şey izlemek ve kötü bir şeyin içinde olmak gerçekten benim ruhuma ters."

Ataizi'nin sözlerine Hülya Avşar cephesinden bir yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı Galatasaray'da Lucas Torreira kararı
Temeli atıldı O şehrimize 4 milyar TL’lik devasa spor yatırımı Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkçe mesaj Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
