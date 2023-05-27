Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız? - Son Dakika
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Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız?

27.05.2023 10:48

Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, havalimanında görüntülendi. Oy kullanmak için döndüklerini söyleyen çiftten Erçel soruları yanıtlarken Sabancı da sürekli görüntülenmek rahatsız olduğunu belirterek "Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" dedi. Sabancı'nın tepkisiyle neye uğradığını şaşıran Hande Erçel'in şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, etkinlik kapsamında düzenlenen AmfAR davetine sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı. Birlikte kamera karşısına geçerek pozlar veren çift, dün Türkiye'ye döndü. Oy kullanmak için erken dönen çift, havalimanında görüntülendi.

YORGUNLUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Gazete Magazin ekibi tarafından görüntülenen Hande Erçel, çok yoğun bir hafta geçirdiğini ve bu yüzden de çok yorgun olduğunu belirterek "Çok güzel bir işbirliği için gittim. Çok keyifliydi, sonrasında da beraberdik" dedi. Güzel oyuncunun dağınık saçları ve makyajsız hali dikkat çekti.

Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız?

HAKAN SABANCI GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLDU

Daha önce de birkaç kez tatil dönüşü havalimanında görüntülenen çiftten Hakan Sabancı, bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek "Güzeldi, keyifliydi. Seçim için döndük. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Her seferinde havalimanında aynı görüntü biraz komik olmaya başlıyor. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" diyerek tepki gösterdi. Erçel'in o anlardaki şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkileri bir tatil dönüşü havalimanında görüntülenmeleriyle belgelenmişti. Çift daha sonra birkaç kez daha havalimanında kamera karşısına geçmişti.

Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız?
Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız?
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
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Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız? Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız? Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi

Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ile havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'dan muhabire tepki: Her seferinde seninle konuşacak mıyız? - Son Dakika


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