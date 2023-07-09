Hande Yener'in Balıkesir konseri iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hande Yener'in Balıkesir konseri iptal edildi

09.07.2023 16:34

Hande Yener'in Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenecek olan konseri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından son dakika iptal edildi. Yener, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak sevenlerine bilgi verdi. Yener, yasaklanacak bir şey yapmadığını belirterek enerjisiyle ve sevgisiyle sahnede olmaya devam edeceğini söyledi.

Çıkardığı şarkılar ve sahne tarzıyla çok konuşulan 50 yaşındaki Hande Yener, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyordu. Yener'in konseri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından son dakika iptal edildi.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Yeni albümüyle büyük beğeni toplayan ve yazın gelmesiyle konserden konsere koşan Hande Yener'in konseri iptal edildi. Yener sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sevenlerine konuyla ilgili bilgi verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; "Bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun. Ve hep tercihim bu."

YORUMLAR
500

Hande Yener, Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener'in Balıkesir konseri iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi
16:57 Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! "Güçsüzüm" diyerek yarınki konserini erteledi
16:44 Son Dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
16:40 Son Dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
16:30 Hande Yener'in Balıkesir konseri iptal edildi
16:26 Hande Yener'in Balıkesir konseri, gelen tepkilerden dolayı iptal edildi
16:25 Sel, Zonguldak-Ankara Karayolu'nda deprem etkisi yaptı
16:23 Zonguldak'daki sel yolda deprem etkisi yarattı! Asfalt kıvrım kıvrım oldu
15:54 Son Dakika: ABD: DAEŞ lideri Usame El Muhacir, 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldü
15:50 Son Dakika! ABD: DAEŞ lideri Usame El Muhacir, 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 17:48:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hande Yener'in Balıkesir konseri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement