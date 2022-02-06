Hayat pahalılığı hakkında yorum yapan Cem Yılmaz: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli

Türkiye'de gündemin bir numaralı konu su olan ekonomik durum hakkında Cem Yılmaz'dan da tepki geldi. Sık sık gündemdeki olaylar hakkında paylaşım yapmamakla eleştirilen ünlü komedyen, bu kez sert bir çıkışta bulunarak "Eskiden şey vardı, 'Ödediğiniz vergiler size yol, su ,elektrik olarak geri dönüyor'. Bir çok giden memnun ki yerinden, cok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY BU KADAR PAHALI OLMASA SEN DE ALACAKSIN"

Bir sonraki paylaşımında ise alım gücü hakkında düşüncelerini yazan Yılmaz, "'Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun?','E var ki alıyon' diyor. Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın' diye ideal mi olur. Peh!" dedi.

"İŞİNE BAK" DİYENLERE YANIT VERDİ

Paylaşımlarıyla ilgili gelen eleştirilere ise Cem Yılmaz, "İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi gecen hesapladık da o yüzden konuşuyorum… Yoksa biz de mi 'Simit çok pahalı yaa' deyip sıramızı savalım mı ? Memleket diyorum …zengin …zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün." diyerek yanıt verdi.

Yılmaz, sonraki paylaşımlarında da kendisine yöneltilen bazı tepkilere de yanıt verdi.