Hayatını kaybeden Erol Köse'nin son paylaşımları dikkat çekici

23.03.2026 16:52  Güncelleme: 17:03
İstanbul Sarıyer'de yaşadığı 16 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin son paylaşımları dikkat çekti.

Sarıyer'de yapımcı Erol Köse (61), bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi.

EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

Erol Köse

SON PAYLAŞIMLARI İLGİNÇ

Köse'nin son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Köse'nin özellikle bir paylaşımında "dolunay" deyip değişik hareketler yaptığı görüldü.

"KİMSE CANLI ÇIKAMIYOR HAYAT DENİLEN BU OYUNDAN"

Köse'nin bir başka paylaşımında ise, "Çok mu derdin var kanka? Amaaaan salla gitsin, gül geç, nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat' denilen bu oyundan! Oyun mu? Evet oyun, bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon, biz aslında yoğuuuz o zaman elbette ' salla gitsin dertleri." ifadelerini kullandığı görüldü.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
3 şut, 2 gol Erzurumspor liderliği geri aldı 3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı
La Liga’da çılgın maç 3-0’dan tarihi geri dönüş La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı

17:58
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:24
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar 3025 yılına kadar onların
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
