Hayatını kaybeden Erol Köse'nin son paylaşımları dikkat çekici

Sarıyer'de yapımcı Erol Köse (61), bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi.

EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

SON PAYLAŞIMLARI İLGİNÇ

Köse'nin son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Köse'nin özellikle bir paylaşımında "dolunay" deyip değişik hareketler yaptığı görüldü.

"KİMSE CANLI ÇIKAMIYOR HAYAT DENİLEN BU OYUNDAN"

Köse'nin bir başka paylaşımında ise, "Çok mu derdin var kanka? Amaaaan salla gitsin, gül geç, nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat' denilen bu oyundan! Oyun mu? Evet oyun, bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon, biz aslında yoğuuuz o zaman elbette ' salla gitsin dertleri." ifadelerini kullandığı görüldü.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.