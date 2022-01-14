Hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Senem Kuyucuoğlu, tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

Uzun süredir Yasemin Ada Börü ile birlikte olan Senem Kuyucuoğlu, aşka geldi. Model, video'yu Instagram'ın story kısmında yayınladı.

Börü'yle uzun süredir görüşmeyen Kuyucuoğlu, buluşma anında aşka gelip, buluşma anını paylaştı.