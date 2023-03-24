Hollywood yıldızı Brooke Shields, tanıdığı bir kişinin kendisine tecavüz ettiğini yıllar sonra itiraf etti - Son Dakika
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Hollywood yıldızı Brooke Shields, tanıdığı bir kişinin kendisine tecavüz ettiğini yıllar sonra itiraf etti

24.03.2023 10:10

The Blue Lagoon (Mavi Göl) ve 1981'deki "Endless Love" (Sonsuz Aşk) filmleriyle adından sıkça söz ettiren Hollywood'un en güzel kadın oyuncuları arasındaki Brooke Shields, yıllar sonra tecavüze uğradığı itirafında bulundu. Hayatının ele alındığı belgeselde acı gerçeği ilk defa duyuran 57 yaşındaki oyuncu, o kişiye mektup yazdığını ifade etti

Brooke Shields, hayatının anlatıldığı belgeselde uğradığı tacizi anlatmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığı kabus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini ve olaydan birkaç yıl sonra kendisini tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını söyledi.

"DAHA ÖNCE TANIŞTIĞIM BİRİYDİ"

Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Brooke Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" dedi. Ancak Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirmişti.

Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

OTEL ODASINA GÖNDERDİ

Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Brooke Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlattı. Brooke Shields, bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına gittiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

ÇARESİZ ŞEKİLDE BEKLEMİŞ

"Telefona gitmek istemiyordum, orada oturmak istemiyordum. Çünkü orada kalmıyordum" diyen Brooke Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktardı.

Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

"İÇERİ ÇIPLAK GİRDİ VE SALDIRDI"

O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" demişti.

Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

TECAVÜZ EDEN ADAMA MEKTUP YAZDI

Bu olayın ardından yıllarca terapi görmek zorunda olduğunu itiraf eden Brooke Shields, yaşadığı kâbus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini açıkladı. "Artık bu konuyu tam olarak kapatabilmek istedim" diyen oyuncu, terapistinin de önerisiyle olaydan birkaç yıl sonra kendisine tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını ifade etti. Shields, bir tür yüzleşme gibi düşündüğü bu mektuba hiçbir zaman cevap alamadığını aktardı.

Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti
YORUMLAR (2)
  • mert çelik: her haltı yıyorlarda texavuzumu takıyorlar ılgınc Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Şu eski filmleri görünce içim kıpır kıpır ediyor ne günlerdi eskiden mutluluk vardı huzur umut vardı açlığımızı yoklugumuzu hiçbir zaman sorun etmezdik var olanla yetinir aza kanat getirirdik daha umutlu mutluyduk şimdi her şeyimiz var ama umdumuz mutlugumuz yok heyecan yok eskilerin gözünü seveyim Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

Brooke Shields, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood yıldızı Brooke Shields, tanıdığı bir kişinin kendisine tecavüz ettiğini yıllar sonra itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollywood yıldızı Brooke Shields, tanıdığı bir kişinin kendisine tecavüz ettiğini yıllar sonra itiraf etti - Son Dakika
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