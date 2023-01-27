Hülya Avşar'ın klibindeki yakışıklı isim, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı - Son Dakika
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Hülya Avşar'ın klibindeki yakışıklı isim, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı

27.01.2023 13:55

Hülya Avşar'ın son çıkardığı şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibinde yer alan oyuncu tanıdık çıktı. Yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz, Türk tiyatrosunun usta ismi Gazanfer Özcan'ın torunuymuş.

Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan ve birçok dizide yer alan Tarık Ündüz'ün dede ve annesi usta isimler çıktı. Yakışıklı oyuncunun usta sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu, oyuncu Fulya Özcan'ın da oğlu olduğunu öğrenildi.

"KEŞKE DEDELER ÖLÜMSÜZ OLSA"

Oyuncu, Instagram hesabından 17 Şubat 2009 yılında vefat eden Gazanfer Özcan'ın doğum gününü kutladı. Ündüz, dedesiyle karesini paylaşıp, "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar yaşasa... İyi ki doğmuşsun canım dedem hakkın ödenemez" notunu düştü.

Ündüz, Avşar'ın klibinde yer almış ve beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tarık Ündüz'ün fotoğrafları da hayranları tarafından beğeniliyor.

İşte Tarık Ündüz'ün bazı pozları...

Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
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Son Dakika Magazin Hülya Avşar'ın klibindeki yakışıklı isim, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı - Son Dakika


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