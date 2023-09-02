İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte birlikte sahneye çıktılar. Şafak Sezer'in sunumu ve esprileriyle ortamı ısıttığı gecede ilk olarak Gülben Ergen şarkılarını seslendirdi. Gülben Ergen'in ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını Menemenliler ile birlikte hep bir ağızdan söyledi.

3 ÜNLÜ İSİM SAHNEDE

Binlerce Menemenlinin yoğun ilgi gösterdiği konserin en renkli anları ise üç ünlü ismin birlikte sahnede bir araya gelip şarkı söylemesi oldu.İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İmparator'un klasikleri arasında yer alan "Haydi Söyle" isimli şarkısını birlikte seslendirdiler. Şafak Sezer'in sesi ve yorumu İbrahim Tatlıses'i şaşırttı. Sahnede Sezer'i işaret eden İmparator "Vay be sese bak" dedi, ardından seyirciden Sezer için alkış istedi.

TATLISES VE ERGEN DANS ETTİ

Kendilerini şarkıya kaptıran İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen ikilisi sahnede romantik bir dans gösterisine imza attı. Gülben Ergen "Haydi Söyle" isimli Tatlıses şarkısının kendi kariyeri açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, yıllar önce bu şarkının klibinde yer almasının kendisine uğur getirdiğini söyledi.