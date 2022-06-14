İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar - Son Dakika
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İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar

14.06.2022 16:46

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, iç çamaşırı markasının tanıtımı için çektirdiği pozlarla gündem oldu. Sütyenini tam giymeyen Kim, poz verirken elleriyle göğüsleri kapattı.

Pete Davison'la aşkı tam gaz devam eden Kim Kardashian'ın, sahibi olduğu iç çamaşırımarkasının tanıtımını yapmak için sadece iç çamaşırı ile çektiği fotoğraflar ile nefes kesti.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Sütyenini tam giymeyen Kim, poz verirken göğüsleri görünmesin diye iç çamaşırını eliyle ile tuttu.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Takipçileri kısa süre içinde Kim'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Şov yıldızı bu paylaşımları kısa süre önce Pete ile denizde öpüşürken çektiği fotolardan sonra yaptı. Öte yandan Kim'in tanıtımını bizzat yaptığı yeni seri ise hayranları tarafından çok beğenildi.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti
Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti
Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti
İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
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Kim Kardashian, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar - Son Dakika


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