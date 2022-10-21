Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'a sert sözler: 1 yıllık kiramı ödeme sözü verdi, mesajlarıma dönmedi bile - Son Dakika
Üye Girişi

Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'a sert sözler: 1 yıllık kiramı ödeme sözü verdi, mesajlarıma dönmedi bile

21.10.2022 13:11

"İhsan Hala" olarak tanınan trans birey Ali İhsan Çolak, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın kendisine verdiği sözleri tutmadığını iddia ederek, "3 bin TL'lik yol parasının yarısını karşıladılar. Bana 1 yıllık kiramı vereceğini söyledi ama sonrasında attığım mesajı görmesine rağmen cevap vermedi" dedi.

Geçimini sağlamak için Manisa'da evlere temizliğe giden "İhsan Hala" olarak tanınan Ali İhsan Çolak, Caner Toygar'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Çolak, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"GİRDİĞİM İŞLERDE AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM"

Cinsel kimliğinden dolayı işe giremediğini söyleyen İhsan Hala, "İşe alınsam bile iki gün sonra ahlaksız teklifler gelmeye başlıyor. Arkadaşımın aile restoranında işe girmiştim. Başta yanıma gelenler beni çok sevdiğini ve bana çok güldüklerini söylüyor sonra da konsomatris gibi beni masalarına çağırıyorlar. Belden aşağı şeyler yaşadığım çok oluyor" dedi.

Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'ı kızdıracak iddia: Kira ödeme sözü verip tutmadı

İSİM VERMEDEN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A SİTEM ETTİ

Ekonomik zorluklar çektiğini ve hiçbir yerden yardım gelmediğini söyleyen fenomen, isim vermeden Armağan Çağlayan'ı hedef aldı. Çağlayan'ın kendisine söz vermesine rağmen yardım etmediğini iddia eden Ali İhsan Çolak, sözlerine şöyle devam etti: "En son programına katıldığım kişi bana o kadar söz verdi ki. 'Bu yılki kiranı ben göndereceğim' dedi ama yapmadı. Mesaj attım, görmesine rağmen geri dönmedi. Program çok izlendiği için de millet onun bana para verdiğini zannediyor. 5 günde 1 milyon izlenince bana teşekkür etmişti. Programa giderken bile 3 bin TL'lik yol parasının yarısını borç alarak kendim karşıladım. Daha sonra kendime yol parasını vermeyen adam kiranı niye versin dedim."

Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'ı kızdıracak iddia: Kira ödeme sözü verip tutmadı
Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'ı kızdıracak iddia: Kira ödeme sözü verip tutmadı
Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'ı kızdıracak iddia: Kira ödeme sözü verip tutmadı
YORUMLAR
500
YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Açelya Akkoyun'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna net cevap: Sahne için gerekiyorsa soyunurum Açelya Akkoyun'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna net cevap: Sahne için gerekiyorsa soyunurum

Armağan Çağlayan, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'a sert sözler: 1 yıllık kiramı ödeme sözü verdi, mesajlarıma dönmedi bile - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'a sert sözler: 1 yıllık kiramı ödeme sözü verdi, mesajlarıma dönmedi bile
12:43 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi'ye verdiği çocuk talimatıyla ilgili eleştirilere yanıt: Söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal kullanıyor" iddiasına sert tepki: Bu iftiraları atanlar ahlaksızdır, namussuzdur
11:58 Şarkıcı Gülşen'in karakolda imza verme şartı kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı sürüyor
11:51 Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın son hali objektiflere yansıdı
11:35 Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlenen evde polise silahlı saldırı! 3 polisimizi yaralayan şüpheli, ölü olarak ele geçirildi
11:29 İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde tepki çeken görüntü! Rektör, öğrencilere ücretsiz yemek getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni üniversiteye sokmadı
11:08 Arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı! Kalp krizinden ölen arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasına katılan adam, sahada kalp krizi geçirip öldü
08:21 Motosikletle seyahat ederken taya çarpan 10 günlük evli çift, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 13:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'a sert sözler: 1 yıllık kiramı ödeme sözü verdi, mesajlarıma dönmedi bile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement