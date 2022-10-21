Fenomen İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan'a sert sözler: 1 yıllık kiramı ödeme sözü verdi, mesajlarıma dönmedi bile

Geçimini sağlamak için Manisa'da evlere temizliğe giden "İhsan Hala" olarak tanınan Ali İhsan Çolak, Caner Toygar'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Çolak, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"GİRDİĞİM İŞLERDE AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM"

Cinsel kimliğinden dolayı işe giremediğini söyleyen İhsan Hala, "İşe alınsam bile iki gün sonra ahlaksız teklifler gelmeye başlıyor. Arkadaşımın aile restoranında işe girmiştim. Başta yanıma gelenler beni çok sevdiğini ve bana çok güldüklerini söylüyor sonra da konsomatris gibi beni masalarına çağırıyorlar. Belden aşağı şeyler yaşadığım çok oluyor" dedi.

İSİM VERMEDEN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A SİTEM ETTİ

Ekonomik zorluklar çektiğini ve hiçbir yerden yardım gelmediğini söyleyen fenomen, isim vermeden Armağan Çağlayan'ı hedef aldı. Çağlayan'ın kendisine söz vermesine rağmen yardım etmediğini iddia eden Ali İhsan Çolak, sözlerine şöyle devam etti: "En son programına katıldığım kişi bana o kadar söz verdi ki. 'Bu yılki kiranı ben göndereceğim' dedi ama yapmadı. Mesaj attım, görmesine rağmen geri dönmedi. Program çok izlendiği için de millet onun bana para verdiğini zannediyor. 5 günde 1 milyon izlenince bana teşekkür etmişti. Programa giderken bile 3 bin TL'lik yol parasının yarısını borç alarak kendim karşıladım. Daha sonra kendime yol parasını vermeyen adam kiranı niye versin dedim."