İlkin Tüfekçi Bodrum'da tatil yapıyor

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Bir dönem adı Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, yaz sezonu açtı. Tüfekçi tatil için rotasını Bodrum'a çevirdi.

KÜVETTE POZ VERDİ

Şu sıralar herhangi bir projede boy göstermeyen İlkin Tüfekçi sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. 35 yaşındaki güzel oyuncu son olarak küvet içinde verdiği pozla olay oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Küvette olduğu anlara ait fotoğraflarını art arda paylaşana Tüfekçi'ye beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımın yorumlara kapalı olması ise dikkat çekti.