İlkin Tüfekçi Bodrum'da tatil yapıyor - Son Dakika
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İlkin Tüfekçi Bodrum'da tatil yapıyor

04.06.2023 09:08

Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan İlkin Tüfekçi, Bodrum'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından küvette verdiği pozlarla beğeni toplayan oyuncunun paylaşımı yorumlara kapalı.

Bir dönem adı Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, yaz sezonu açtı. Tüfekçi tatil için rotasını Bodrum'a çevirdi.

KÜVETTE POZ VERDİ

Şu sıralar herhangi bir projede boy göstermeyen İlkin Tüfekçi sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. 35 yaşındaki güzel oyuncu son olarak küvet içinde verdiği pozla olay oldu.

Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti

BEĞENİ YAĞDI

Küvette olduğu anlara ait fotoğraflarını art arda paylaşana Tüfekçi'ye beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımın yorumlara kapalı olması ise dikkat çekti.

Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti
Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti
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Son Dakika Magazin İlkin Tüfekçi Bodrum'da tatil yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkin Tüfekçi Bodrum'da tatil yapıyor - Son Dakika
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