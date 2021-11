Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı

Türkiye'ye sevgisini her fırsatta dile getiren, Samsun'dan Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanında konser veren Rumen şarkıcı Inna, Türkiye'de.

Türkiye'nin birçok yerinde konser veren Inna, Türk bayraklı fotoğraflarını paylaşmaktan da geri durmuyor. Şuan Türkiye'de bulunan sevilen şarkıcı, Türk kahvaltısını, boğaz manzarasını ve sokak hayvanlarını paylaşarak kalp emojisi koydu.

INNA KİMDİR?

Elena Alexandra Apostoleanu ya da bilinen adıyla Inna, 16 Ekim 1986, Mankalya, Romanya doğumlu Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı. 2007 yılının sonlarında, yapımcı Marcel Botezan Inna'yı markette şarkı söylerken duydu ve ona Roton ile bir sözleşme teklif etti. 2007 yılı sonunda, Inna Rumen yapımcı Play & Win ile bir sözleşme imzaladı ve onun ilk parça kayıtlarına başladı. 2008 yılında sahne adı "Alessandra" aldı ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda Romanya'yı temsil seçimi için Play & Win tarafından üretilen iki şarkı ile giriş yaptı ("Goodbye" ve "Sorry"). "Goodbye" prime time canlı TV de "Teo!" adlı programda canlı performans imkânı sağladı. "Sorry" Romanya'da birkaç ay içinde viral bir hit oldu. İki başarısız denemeden sonra Play & Win ve Alessandra müzik tarzını degiştirerek pop müziğe geçiş yaptı ve 2008 yazında "Hot" ve "Left Right" için bir demo dahil olmak üzere bazı yeni parçalar kaydetti.