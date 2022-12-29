Habermetre, 2022'nin en çok konuşulan ünlülerini sıraladı! Zirvede yer alan Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı - Son Dakika
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Habermetre, 2022'nin en çok konuşulan ünlülerini sıraladı! Zirvede yer alan Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı

29.12.2022 13:16

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan ünlü isimlerini listeledi. İlk sırada Acun Ilıcalı yer alırken onu ise evlendikten kısa bir süre boşanan Hadise takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2022 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimlerini sıraladı.

ACUN ILICALI ZİRVEYİ BIRAKMADI

10 olayın yer aldığı listenin başında 121004 habere konu olan Acun Ilıcalı bulunuyor. Özel hayatının yanı sıra Exxen ve TV8'deki yapımlarıyla sıkça gündeme gelen Ilıcalı'nın okunma sayısı ise 594.473.859. Bu yıl içerisinde iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen ve 4 ay sonra da olaylı şekilde boşanan Hadise, 76406 haberle 2. sırada yer alıyor. Hadise'nin yer aldığı haberlerin okunma sayısı da 270.653.085.

2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı

GÜLŞEN DE LİSTEDE

Listenin 3. sırasında ise 57997 haberle imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı geçtiğimiz aylarda hapis yatan Gülşen geldi. Gülşen'le ilgili haberler 348.721.476 okunma sayısına ulaştı. İbo Show ve geçirdiği kazayla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses de 48834 habere konu olarak listenin 4. sırasında yer aldı. İmparator lakaplı Tatlıses'in yer aldığı haberler ise 34.702.988 okundu.

2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı

CEM YILMAZ 5. SIRADA

Listenin 5. sırasında ise 42053 habere konu olan Cem Yılmaz bulunuyor. Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ve Erşan Kuneri dizisiyle adından söz ettiren Yılmaz'ın haberleri ise 142.507.878 okunma sayısına ulaştı.

2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı

EVLİLİĞİYLE KONUŞULAN MÜGE ANLI DA LİSTEDE

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Müge Anlı da 41819 habere konu olarak listenin 6. sırasında bulunuyor. Onu ise 35980 haberle konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Demet Akalın takip etti.

2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı

ECE ERKEN 10. SIRADA

İngilizce şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aleyna Tilki, 35980 haberle listenin 8. sırasında bulunuyor. Yaz aylarında şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir, 33767 haberle listenin 9. sırasında. Habermetre verileriyle hazırlanan listenin 10. sırasında ise 32895 haberle 2022'nin başında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülen Ece Erken bulunuyor.

2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı
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Acun Ilıcalı, Hadise, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Habermetre, 2022'nin en çok konuşulan ünlülerini sıraladı! Zirvede yer alan Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Habermetre, 2022'nin en çok konuşulan ünlülerini sıraladı! Zirvede yer alan Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı - Son Dakika
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