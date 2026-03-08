İrem Derici'den Burcu Güneş'e: Tedavi masraflarını karşılarım - Son Dakika
İrem Derici'den Burcu Güneş'e: Tedavi masraflarını karşılarım

İrem Derici'den Burcu Güneş'e: Tedavi masraflarını karşılarım
08.03.2026 01:56
Pop müziğin tanınmış isimleri arasında Burcu Güneş'in Demet Akalın'a yönelik sözleriyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sosyal medyanın gündemine oturdu. Polemiğin uzaması üzerine bir açıklama daha yapan İrem Derici, Burcu Güneş'e ''tedavi ol''' çağrısı yaparak, masrafları karşılayacağını belirtti.

Pop müziğin ünlü isimleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Burcu Güneş'in Demet Akalın'a yönelik sözleri üzerine cephede yerlerini alan isimler taraflarını seçmiş ve salvoya başlamıştı.

Polemiğe önce Ece Seçkin, ardından İrem Derici dahil olmuştu.

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşuyorsun ki? İnsanlar sadece işini yapıyor. Relax girllll, take it easy."

BURCU GÜNEŞ'TEN SERT YANIT

Ece Seçkin'in sözlerine yanıt veren Burcu Güneş ise oldukça sert ifadeler kullanarak şu sözlere yer vermişti:

"Ece Seçkin, iftarda bir soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. Üstüne 2/3 bardak kahve, kafan açılsın. Sene kaç oldu hâlâ çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun? Tatlı kız, biraz derin düşün, büyüklerine saygılı ol… Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak… Rolexxxx girl, come on baby, go your way."

İREM DERİCİ TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Sosyal medyada büyüyen polemiğe bu kez İrem Derici dahil olmuştu. Derici'nin "Sus ayol" yorumuna Burcu Güneş de yanıt vermişti.

Güneş, Derici'ye hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz."

DERİCİ LAFINI ESİRGEMEDİ

Burcu Güneş'in sözlerine yanıt veren İrem Derici de geri adım atmamış ve dozu daha da artırmıştı:

"Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o 'sizin bölgeniz' dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones'la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sandı. Aciz."

"TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILARIM"

Yaşanan sert polemiğin ardından İrem Derici, Gece Muhabiri adlı hesaba yaptığı açıklamada Burcu Güneş'e yönelik sert sözlerini sürdürdü.

Derici, "Git tedavi ol. Seve seve tedavi masraflarını karşılarım. Renksiz, kokusuz… hiçbir ligde değil ama konuşuyor. Bana 'adımı ağzına alırken önünü ilikle' demiş. Ay yazık kız, vallahi yazık. Bak utanılacak bir şey değil, tedavi olmak lazım. Grip oluyoruz gidip ilaç alıyoruz değil mi? Git tedavi ol." ifadelerini kullandı.

Derici yaşanan polemikte Güneş'in Ece Seçkin'in boyunu gündeme getirmesini de es geçmedi ve "Nereden sen gelip de benim kız kardeşime 'Senin boyun kaç?' Kendisi selvi boylum al yazmalım çünkü biliyorsun, 1.80! Bende bir koptu kayışlar. Ben az bile konuştuğumu düşünüyorum bu arada." dedi.

  • Mustafa Nalcaci Mustafa Nalcaci:
    Ülke gundemi ?? 3 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.